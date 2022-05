"Io assente alla convention della Meloni?". Salvini da Giletti, veleno tra alleati: "Qualcuno del suo partito..." (Di domenica 1 maggio 2022) "Io oggi sarei andato volentieri a salutare Giorgia, Qualcuno del suo partito però ha detto in qualche intervista che non ero gradito e che sarei stato come un imbucato alle feste, se dovevo essere considerato in quel modo…": Matteo Salvini svela il motivo della sua assenza alla convention di Fratelli d'Italia in collegamento con Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7. "Per me l'unità del centrodestra è un valore, ma mi sembra che Qualcuno voglia giocare da solo", ha proseguito il leader della Lega. "La Meloni legittimamente mette prima di tutto l'interesse di partito. Io però, quando si è trattato di prendere decisioni scomode perché l'Italia ha vissuto due anni spero irripetibili, non me ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 maggio 2022) "Io oggi sarei andato volentieri a salutare Giorgia,del suoperò ha detto in qualche intervista che non ero gradito e che sarei stato come un imbucato alle feste, se dovevo essere considerato in quel modo…": Matteosvela il motivosua assenzadi Fratelli d'Italia in collegamento con Massimoa Non è l'Arena su La7. "Per me l'unità del centrodestra è un valore, ma mi sembra chevoglia giocare da solo", ha proseguito il leaderLega. "Lalegittimamente mette prima di tutto l'interesse di. Io però, quando si è trattato di prendere decisioni scomode perché l'Italia ha vissuto due anni spero irripetibili, non me ...

