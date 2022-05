Abarth 500e - Lo Scorpione diventa elettrico | ecco le prime immagini rubate

(Di domenica 1 maggio 2022) Tanto se ne parlò che comparve: dopo diversi mesi di indiscrezioni sullo sviluppo del primo modellodelloarrivare le suefoto spia, scattate e pubblicate su Facebook dal "paparazzo" Walter Vayr. Lasi fa dunque vedere per la prima volta sotto forma di muletto dalle sembianze di una normale Fiat, ma con un cartello inequivocabile all'interno del finestrino posteriore che ne denuncia la vera natura. Un dettaglio rivelatore. Sul foglio si legge chiaramente "332 BevM 001", una dicitura che indica nell'ordine il codice di progetto della 500 elettrica (332), la presenza del powertrain a batteria (Bev) e probabilmente il numero di pre-serie dell'esemplare prototipale (M 001). Prestazioni in linea con le termiche. I dettagli ...

Quattroruote

