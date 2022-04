Spezia | Kovalenko | “Difficile dormire | penso sempre possano arrivare brutte notizie”

Leggi su sportface

(Di martedì 5 aprile 2022) “Sono preoccupatissimo, per provare aalmeno qualche ora prendo i prodotti che mi ha suggerito il medico dello. Ma è davvero complicato“. Lo racconta il centrocampista ucraino Viktorin un’intervista al La Gazzetta dello Sport, rivelando le sue emozioni in questo terribile momento per il suo Paese, invaso dalla Russia di Putin in una guerra che ormai dura da settimane. “Vivocon il pensiero che all’improvviso possaqualche brutta notizia – spiega-. È brutto accendere la televisione e vedere certe immagini. Migliaia di persone sorridevano al futuro, avevano dei sogni e stavano costruendo la loro vita, ma tutto è stato spazzato via dalla guerra“. “Io però sono sicuro che l’Ucraina si risolleverà” ha aggiunto il centrocampista ucraino ...