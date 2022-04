Napoli, il vento del Sud... (Di martedì 5 aprile 2022) IL vento DEL SUD... La vittoria a Bergamo dice molto di questo Napoli, del Napoli di Spalletti, che sa superare le difficoltà delle assenze, grazie a dei sostituti di qualità ma anche grazie alla forza del gruppo, che unito combatte in campo e combatte contro i media che, se ci va bene ci ignorano, se no provano a destabilizzarci. La vittoria a Bergamo è il vento del nuovo, nella faccia da ventenne di Zanoli che in un campo così difficile, emana sicurezza e voglia di vincere. È il vento della nostra storia, in Dries Mertens, che lotta, si sacrifica e si procura il rigore nel momento più difficile della partita. È il vento di Napoli, nel cuore del Capitano che orgoglioso sbatte la mano sul petto e nel suo sguardo c è il desiderio di avverare un sogno, prima di un ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 5 aprile 2022) ILDEL SUD... La vittoria a Bergamo dice molto di questo, deldi Spalletti, che sa superare le difficoltà delle assenze, grazie a dei sostituti di qualità ma anche grazie alla forza del gruppo, che unito combatte in campo e combatte contro i media che, se ci va bene ci ignorano, se no provano a destabilizzarci. La vittoria a Bergamo è ildel nuovo, nella faccia da ventenne di Zanoli che in un campo così difficile, emana sicurezza e voglia di vincere. È ildella nostra storia, in Dries Mertens, che lotta, si sacrifica e si procura il rigore nel momento più difficile della partita. È ildi, nel cuore del Capitano che orgoglioso sbatte la mano sul petto e nel suo sguardo c è il desiderio di avverare un sogno, prima di un ...

