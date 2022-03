Vlahovic | cuore diviso in una notte da brividi

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Dusan, 22 anni. Con la Juve 4 gol in sei gare tra campionato e coppe: prima, in stagione con la Viola, 17 in ventuno partite di Paolo Grilli Massimiliano Allegri ricorda che il mondo ha ...

"La Fiorentina mi ha regalato anni indimenticabili, il mioè e sarà sempre viola". Vittorio Cecchi Gori, presidente del club dal 1993 al 2001, risponde al telefono con voce squillante e un certo entusiasmo, visto pure che c'è di mezzo la sua grande ...... 17 in ventuno partite di Paolo Grilli Massimiliano Allegri ricorda che il mondo ha problemi più pressanti e drammatici di quello dell'accoglienza che il Franchi riserverà stasera a Dusan, ...Questa settimana lo scudetto può vincerlo il Napoli, ma penso che Spalletti e i suoi abbiano giocato la partita chiave del campionato, quella che apre la porta alla vittoria finale. Lo dico perchè ho ...L’altra semifinale (ore 21): tensione per la prima da ex di Dusan a Firenze. Juve ancora in emergenza, Allegri lancia l’under 23 Aké ...