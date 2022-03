Vlahovic a Firenze, il Franchi non fa sconti: pronti 10 mila fischietti (Di mercoledì 2 marzo 2022) per ‘accogliere’ il grande ex della partita Sarà un Franchi infuocato per la semifinale di andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Juve. Ad infiammare una sfida già sentitissima è il ritorno a Firenze di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Rai Sport, in questo momento è iniziata fuori dallo stadio la distribuzione di 10.000 fischietti rossi e bianchi che con ogni probabilità verranno utilizzati ogni volta che il neo attaccante della Juventus toccherà il pallone. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) per ‘accogliere’ il grande ex della partita Sarà uninfuocato per la semifinale di andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Juve. Ad infiammare una sfida già sentitissima è il ritorno adi Dusan. Secondo quanto riportato da Rai Sport, in questo momento è iniziata fuori dallo stadio la distribuzione di 10.000rossi e bianchi che con ogni probabilità verranno utilizzati ogni volta che il neo attaccante della Juventus toccherà il pallone. L'articolo proviene da Calcio News 24.

