Ucraina | Pagliarulo Anpi | Sfilare con Salvini? Mai

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Pagliarulo

Globalist.it

Il Presidente dell'Anpi Gianfrancoha escluso categoricamente di sfilare insieme a Salvini per la pace, come proposto dal ...guidata dal Papa per pregare per la fine della guerra in. ...In sintesi col Pd lavoreremo entrambi per la pace, a volte convergendo, a volte in autonomia di ruoli e posizioni', spiega. Ma sulle armi all', l'Anpi e il Pd la pensano all'opposto ...Il Presidente dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo ha escluso categoricamente di sfilare insieme a Salvini per la pace, come proposto dal leader leghista: “Con il Papa certo che sfilerei. Con Salvini credo ...Sulle armi all’Ucraina, l’Anpi e il Pd la pensano all’opposto. L’associazione dei partigiani avverte Letta: “L’invio può esporre l’Italia all’atomica” “Enrico siamo diversi, ma non militarizziamo il c ...