(Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Il canale ufficiale dellesu Telegram, Ukrzaliznytsia -la società statale, monopolista nel settore dei trasporti ferroviari in Ucraina- ha pubblicato oggi la scioccante foto di unfatto prigioniero che appare ferito, ammanettato,e legato alle mani e ai piedi con del potente nastro adesivo. La foto, che non è possibile pubblicare, è accompagnata da un eloquente didascalia. "Ecco l'accoglienza riservata aiche decidono di salire a bordo del treno ucraino! -scrivono i gestori del canale- Nel 6° treno, vagone numero 7, i passeggeri insieme airi hanno arrestato il sabotatore". L', si legge nella chat, "è stato smascherato per il tentativo senza scrupoli di dare vita ad agitazioni per il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous ha rivendicato con un tweet un attacco hacker contro le ferrovie bielorusse affermando che 'tut… - fanpage : #Anonymous ha rivendicato con un tweet un attacco hacker alle ferrovie bielorusse, sostenendo che tutti i servizi r… - rtl1025 : ??Le truppe di #Kiev hanno fatto saltare in aria diversi nodi #ferroviari che collegavano l'#Ucraina alla #Russia pe… - TV7Benevento : **Ucraina: ferrovie ucraine postano uomo imbavagliato, 'nostro benvenuto a sabotatori'** - - MAnnurca : RT @putino: Mappa con le ferrovie ancora operative in Ucraina al momento ?? -

Ultime Notizie dalla rete : **Ucraina ferrovie

Il Sannio Quotidiano

Via terra e mare, ma anche in ambito finanziario: la guerra insi sta combattendo su più fronti e l'ultimo in ordine temporale è quello del cyberspazio . L'...attacco hacker contro le...... oltre che gli agenti della Polfer e il personale delle. Della vicenda è stata informata ... Siamo consapevoli dell'enormità della tragedia ine non è opportuno fare paragoni. È bene ...Via terra e mare, ma anche in ambito finanziario: la guerra in Ucraina si sta combattendo su più fronti e l’ultimo in ordine temporale è quello del cyberspazio. L’Agenzia italiana di cybersecurity ha ...chiamato come mediatore ai primi colloqui tra Russia e Ucraina a Gomel, continua a essere tra i più bersagliati dalle sanzioni. Un portavoce di Abramovich ha affermato che Evraz in Russia produceva ...