Ucraina, bombardata Kiev, presa Kherson. Paracadutisti a Kharkiv, attaccato ospedale (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nella seconda giornata di colloqui, non si fermano gli attacchi russi. Onu: almeno 136 civili morti. Dopo le sanzioni Sberbank lascia l’Europa Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nella seconda giornata di colloqui, non si fermano gli attacchi russi. Onu: almeno 136 civili morti. Dopo le sanzioni Sberbank lascia l’Europa

Advertising

SkyTG24 : Guerra #Russia-#Ucraina, bombardata la torre della tv di Kiev. FOTO - ilriformista : La seconda città dell’#Ucraina è stata bombardata stamattina dalla #Russia, che ha fatto saltare in aria la sede de… - martaottaviani : Bombardata #Kiev, senza nessun motivo, senza nessun pretesto. #putin in #ucraina è davvero convinto dì avere il dir… - buffy_29 : RT @euright9: Testimonianza (in italiano) da #Donetsk bombardata ormai da 8 anni dagli #ucraini. Mai impostato niente agli ipocriti pacifis… - ViaEmilia771 : @scoglio_nata @AngeloNozza @PpBombardieri Vedo che non pubblichi nessuna invasione dei fascisti Russi! Nessuna citt… -