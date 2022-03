Tornano gli Electric Days | che cosa serve per la transizione ecologica?

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Come si sta muovendo l’Italia per lastanno facendo le istituzioni per renderla possibile? Quali soluzioni offre oggi l’industria per cambiare la nostra mobilità, rendendola comunque accessibile? Quali sono le prospettive della ricerca? Come si trasformano i rischi per la filiera industriale in opportunità di sviluppo per il Paese? Saranno queste le principali domande al centro della seconda edizione degli, l’appuntamento phygital promosso da Motor1.com e InsideEVs.it sull’elettrificazione della mobilità, in programma dal 21 al 23 aprile al MAXXI di Roma. L’evento si svolgerà in concomitanza con la Giornata mondiale della Terra, con una nuova formula pensata per approfondire ladella mobilità, le novità e ...