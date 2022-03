Sci di fondo Russia esclusa | Covid tra i norvegesi | finali senza data | Sfera di cristallo in bilico Facciamo ordine!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Gli ultimi giorni sono stati caotici sul piano del management sportivo, in quanto l’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo sta avendo pesanti ripercussioni anche sulle discipline invernali, che si apprestano a vivere il loro finale di stagione. Uno degli ambiti più colpiti è lo sci di, sul quale peraltro si è abbattuta la notizia di una diffusa infezione da-19 tra gli sprinter. Cerchiamo, quindi, di mettere ordine in merito a chi (non) vedremo in azione e qual è la situazione del calendario. Partiamo proprio dal programma. Al momento si vedono all’orizzonte solamente cinque gare per sesso e, con ogni probabilità, tali rimarranno. Ledi Coppa del Mondo avrebbero dovuto tenersi a Tjumen, in, dal 18 al 20 marzo. Cionondimeno, le sanzioni decise anche nel ...