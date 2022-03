Salvini vuole andare in Ucraina per promuovere una “manifestazione di pace” (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Stiamo valutando la logistica, studenti, parlamentari, camionisti, pensiamo di andare lì, ma vediamo, se ritenessimo che possa servire lo faremmo”: Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa alla Camera per presentare il sondaggio del professor Enzo Risso sul conflitto Russia-Ucraina, ha riferito di volersi recare nel Paese di Zelensky. “L’8 marzo è la festa della donna, lì le donne scappano, festeggiarla in Ucraina avrebbe un altro senso. Se qualcuno proponesse una marcia della pace che da Varsavia invadesse pacificamente un territorio sotto assedio avrebbe valore evidente”. “La pace non è mai politicamente scorretta – aggiunge – è sempre il primo obiettivo da perseguire con ogni mezzo necessario. Noi abbiamo dato mandato, per sanzioni e aiuti militari, senza mai sospendere ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Stiamo valutando la logistica, studenti, parlamentari, camionisti, pensiamo dilì, ma vediamo, se ritenessimo che possa servire lo faremmo”: Matteo, nel corso di una conferenza stampa alla Camera per presentare il sondaggio del professor Enzo Risso sul conflitto Russia-, ha riferito di volersi recare nel Paese di Zelensky. “L’8 marzo è la festa della donna, lì le donne scappano, festeggiarla inavrebbe un altro senso. Se qualcuno proponesse una marcia dellache da Varsavia invadesse pacificamente un territorio sotto assedio avrebbe valore evidente”. “Lanon è mai politicamente scorretta – aggiunge – è sempre il primo obiettivo da perseguire con ogni mezzo necessario. Noi abbiamo dato mandato, per sanzioni e aiuti militari, senza mai sospendere ...

