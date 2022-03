Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: Le Ultime Rivelazioni sull’Addio! (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’addio tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker è arrivato come un fulmine a ciel sereno. A distanza di qualche settimana dall’annuncio ufficiale, emergono alcuni retroscena sulla rottura. Pare che il matrimonio fosse finito già da un anno. Ma perché annunciarlo con così tanto ritardo? Ecco tutti i dettagli emersi in queste Ultime ore! Tomaso e Michelle: il matrimonio finito già un anno fa Continua a tenere banco la chiacchierata fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Dopo dieci anni di vita insieme e la nascita di due bambine, i due si sono detti addio. Una decisione che ha colto di sorpresa un po’ tutti, visto che i due erano, sino a pochi mesi fa, una delle coppie più belle e ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’addio traè arrivato come un fulmine a ciel sereno. A distanza di qualche settimana dall’annuncio ufficiale, emergono alcuni retroscena sulla rottura. Pare che il matrimonio fosse finito già da un anno. Ma perché annunciarlo con così tanto ritardo? Ecco tutti i dettagli emersi in questeore!: il matrimonio finito già un anno fa Continua a tenere banco la chiacchierata fine del matrimonio tra. Dopo dieci anni di vita insieme e la nascita di due bambine, i due si sono detti addio. Una decisione che ha colto di sorpresa un po’ tutti, visto che i due erano, sino a pochi mesi fa, una delle coppie più belle e ...

