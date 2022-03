Mariupol sotto assedio e senz’acqua | “Temiamo centinaia di vittime”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar – “Non possiamo contare il numero delle, ma crediamo che almenodi persone siano morte. Non possiamo entrare per recuperare i corpi”: così il vice sindaco di, Sergiy Orlov. Si teme il peggio perché, come spiega Orlov alla Bbc, un distretto lungo il fiume, normalmente abitato da 130mila persone, è stato “quasi completamente distrutto”.: le autorità ucraine temonodi“L’esercito russo qui sta mettendo in campo tutte le sue armi: artiglieria, sistemi di lancio di razzi, anche tattici e aerei. Stanno cercando di distruggere la città“, afferma Orlov. La città portuale di, situata sulla costa settentrionale del mar ...