Luisa Ranieri, il grande annuncio scatena subito la polemica: “Scelta incomprensibile” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Possibile colpo di scena nel futuro professionale della nota attrice Luisa Ranieri: piovono critiche dagli utenti dei social L’attrice Luisa Ranieri (screenshot Twitter)In queste ore tra gli utenti dei social ha preso il via un clamoroso botta e risposta con l’attrice Luisa Ranieri protagonista. Lo storico volto del cinema e delle fiction italiane, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere la prossima interprete di Lila Cerullo nella quarta stagione de L’Amica Geniale. Una clamorosa svolta che si è sviluppata soprattutto dopo l’ultima novità annunciata da Gaia Girace che ha confermato il suo addio alla fiction. Una Scelta inevitabile vista l’età del suo personaggio nel quarto libro ma soprattutto un destino in comune anche con Margherita Mazzucco che invece non ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 2 marzo 2022) Possibile colpo di scena nel futuro professionale della nota attrice: piovono critiche dagli utenti dei social L’attrice(screenshot Twitter)In queste ore tra gli utenti dei social ha preso il via un clamoroso botta e risposta con l’attriceprotagonista. Lo storico volto del cinema e delle fiction italiane, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere la prossima interprete di Lila Cerullo nella quarta stagione de L’Amica Geniale. Una clamorosa svolta che si è sviluppata soprattutto dopo l’ultima novità annunciata da Gaia Girace che ha confermato il suo addio alla fiction. Unainevitabile vista l’età del suo personaggio nel quarto libro ma soprattutto un destino in comune anche con Margherita Mazzucco che invece non ...

johndorkian : @woolfandcoffee ok good point MA immagina... luisa ranieri ... serena rossi ... anna foglietta .... ?? - deferilli991 : Immaginate un film con Sabrina Ferilli, Luisa Ranieri e Anna Valle - tittyg13 : Anna valle insieme a vanessa incontrada,luisa ranieri&sabrina ferilli nel mio poker di attrici adorate? #LeaUnnuovogiorno - Karla30113082 : @unpluggedjo @_RoteFuchs No cambierà anche lei si parla di Luisa Ranieri come sostituta...cambieranno un po' tutti kmq - mariasamsara01 : @pensierisilenti @purple_lady18 @el_marrano Io la conoscevo da prima che facesse l'imitazione di Belen. È una bella… -

Ultime Notizie dalla rete : Luisa Ranieri L'Amica Geniale 3, Alba Rohrwacher sarà Lenù adulta: ma chi sarà Lila? I fan vorrebbero a tutti i costi Luisa Ranieri , che ha dato prova del suo physique du rôle da donna napoletana nel recente È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Ma un altro nome molto ...

L'Amica Geniale, Alba Rohrwacher sarà Lenù VEDI ANCHE Serena Rossi è 'La sposa' nella nuova fiction su Rai1 Tra i nomi più gettonati, Luisa Ranieri , anche lei attrice amatissima. Ma dovremo aspettare almeno un anno per vedere l'ultima ...

Chi è Luisa Ranieri, moglie di Luca Zingaretti: età, altezza, genitori e foto Il Giornale d'Italia Lolita Lobosco 2, Luisa Ranieri e Lunetta Savino annunciano: “Stiamo tornando” Anticipazioni Lolita Lobosco 2, Luisa Ranieri: spunta una foto dal set della fiction con Lunetta Savino Lolita Lobosco è stata la fiction di maggior ...

L'amica geniale, Alba Rohrwacher è Lenù: poco verace? La nostra Farro aveva formulato l'ipotesi dopo aver adocchiato l'attrice sul set napoletano della fiction, ed era stata variamente smentita con sottolineature che collegavano. Non solo come voce narra ...

