Lavori in corso a Lavinio Stazione: nuovi marciapiedi in Via di Valle Schioia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo la tempestiva approvazione del Bilancio preventivo 2022/2024 e del piano triennale delle opere pubbliche, prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Anzio, guidata dal Sindaco, Candido De Angelis, per la riqualificazione del territorio comunale. Questa settimana è stato aperto il cantiere per la realizzazione dei nuovi marciapiedi e della nuova pubblica illuminazione, nel tratto compreso tra Via Silvio Pellico e Via Settembrini, lungo Via di Valle Schioia a Lavinio Stazione. nuovi marciapiedi a Lavinio “Contiamo di ultimare l’intervento a Lavinio Stazione – comunica il Sindaco, Candido De Angelis – entro l’inizio della stagione estiva. Nei prossimi giorni partiranno i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo la tempestiva approvazione del Bilancio preventivo 2022/2024 e del piano triennale delle opere pubbliche, prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Anzio, guidata dal Sindaco, Candido De Angelis, per la riqualificazione del territorio comunale. Questa settimana è stato aperto il cantiere per la realizzazione deie della nuova pubblica illuminazione, nel tratto compreso tra Via Silvio Pellico e Via Settembrini, lungo Via di“Contiamo di ultimare l’intervento a– comunica il Sindaco, Candido De Angelis – entro l’inizio della stagione estiva. Nei prossimi giorni partiranno i ...

Advertising

CorriereCitta : Lavori in corso a Lavinio Stazione: nuovi marciapiedi in Via di Valle Schioia - nonlosonemmeno0 : RT @GiuliaCiarapix: Bloccare proprio il corso su uno scrittore che, tra le altre cose, è stato condannato ai lavori forzati in Siberia, sig… - MIPiemonte : ?? Corso Regina Margherita (TO) ? Chiusura tratto stradale per lavori in Corso Tassoni in direzione Tangenziale Nor… - InfoViaggiando : 12:34 TERMINATO: #A28 - Corsia di marcia chiusa tra FONTANAFREDDA e PORCIA dir. BIVIO #A4 causa Lavori in corso - CelePistillo : RT @GiuliaCiarapix: Bloccare proprio il corso su uno scrittore che, tra le altre cose, è stato condannato ai lavori forzati in Siberia, sig… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavori corso 'Scatta l'ultimo lotto per via Maremmana' Con questi ultimi lavori il Comune ha investito in neanche due anni 350mila euro per rendere più ... Una tragedia " è in corso il processo in tribunale a Pisa, con due imputati, che arriverà a sentenza ...

Tocco al veleno contro Truzzu: "Chiesa di Sant'Avendrace chiusa da 3 anni, grottesco" Ma nel corso della conferenza non sono mancati i momenti di tensione. Il parroco don Alessandro ... l'assessore, la Soprintendenza e il sindaco per le lungaggini dei lavori e la chiusura della chiesa, ...

Lavori in corso nella Valle del Lanza tra Malnate e Cantello per la Ti Ciclo Via varesenews.it Oltre 2 milioni di euro per la Racalmuto-Montedoro: al via i lavori Al via i lavori sulla Sp 14, la strada che collega Racalmuto a Montedoro ... A devastare il tracciato, nel corso di anni in cui la manutenzione è risultata praticamente inesistente, sono stati i ...

Nuoro, restaurato immobile della Questura. Salaris "Riconsegnato bene storico alla comunità" Si tratta infatti di fabbricato storico la cui costruzione risale agli anni ’30 del ‘900 e che si sviluppa su due livelli, un piano terra della superficie di 490 mq e un primo della superficie di 280 ...

Con questi ultimiil Comune ha investito in neanche due anni 350mila euro per rendere più ... Una tragedia " è inil processo in tribunale a Pisa, con due imputati, che arriverà a sentenza ...Ma neldella conferenza non sono mancati i momenti di tensione. Il parroco don Alessandro ... l'assessore, la Soprintendenza e il sindaco per le lungaggini deie la chiusura della chiesa, ...Al via i lavori sulla Sp 14, la strada che collega Racalmuto a Montedoro ... A devastare il tracciato, nel corso di anni in cui la manutenzione è risultata praticamente inesistente, sono stati i ...Si tratta infatti di fabbricato storico la cui costruzione risale agli anni ’30 del ‘900 e che si sviluppa su due livelli, un piano terra della superficie di 490 mq e un primo della superficie di 280 ...