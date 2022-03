La Pupa e il Secchione | Soleil Sorge è ufficialmente un’opinionista del programma!

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Grandi opportunità lavorative in vista per, attualmente concorrente al Gf Vip 6. Fra meno di 2 settimane andrà in onda su Canale 5, il format televisivo “Lae il” che vedrà alla conduzione Barbara D’Urso. Se il cast è ormai quasi certo, sia per le “Pupe“, sia per i “Secchioni“, per quanto riguarda i giudici ci sono ancora parecchi dubbi. Diverse voci avevano segnalato il nome di, ma senza dare nulla di certo. A quanto pare però, adesso sempre ufficiale. A darne la conferma è stato il portale di Davide Maggio, Dagospia: Del trash non si butta via niente. A Cologno Monzese hanno deciso di puntare super bissare l’operazione Zorzi, dopo la vittoria al Grande Fratello Vip fu promosso come opinionista all’Isola dei Famosi. ...