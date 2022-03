“Ho il cuore a pezzi”, Giulia De Lellis confessa il suo dolore: cos’è successo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Giulia De Lellis è tornata sui social dove ha deciso di confessare a tutti il suo dolore: le parole dell’influencer hanno colpito i follower. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in queste ore su Instagram ha deciso di lanciare il suo grido di aiuto: “Che qualcuno lo fermi”. Scopriamo insieme chi e cosa starebbe turbando L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022)Deè tornata sui social dove ha deciso dire a tutti il suo: le parole dell’influencer hanno colpito i follower. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in queste ore su Instagram ha deciso di lanciare il suo grido di aiuto: “Che qualcuno lo fermi”. Scopriamo insieme chi e cosa starebbe turbando L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

SaveChildrenIT : 3 bambini sono morti nel conflitto in #Ucraina. Abbiamo il cuore a pezzi per questa notizia che dimostra che la… - Ian7sov : pezzi di cuore ????? - crowleace : @dvrlingkenobi il cuore a pezzi - muffinio17 : Tutto quello che Kerem Sayer ha in comune con Serkan Bolat mi spezza ancora di più il cuore in mille pezzi ??… - skyfuIIofstark : Ho il cuore a PEZZI -