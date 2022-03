Guerra con la Russia, rescinde il contratto con lo Zenit e torna in Ucraina! (Di mercoledì 2 marzo 2022) Yaroslav Rakitskiy, difensore ucraino dello Zenit San Pietroburgo ha chiesto e ottenuto la risoluzione contrattuale dal club russo, come segno di protesta dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Il giocatore, arrivato allo Zenit nel 2019 dopo l’esperienza allo Shakhtar Donetsk, è perciò ora libero da ogni vincolo contrattuale con lo Zenit. Già schierato apertamente contro la Guerra, aveva chiesto di non giocare le ultime partite. Zenit – Rakitskiy Di seguito le parole riportate sui canali ufficiali del club russo: “A causa di una difficile situazione familiare, il giocatore ha chiesto la risoluzione anticipata del contratto e il club ha accettato la sua richiesta. Yaroslav Rakitskiy è arrivato allo Zenit nel gennaio 2019, ha giocato 108 partite, segnato 7 ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 2 marzo 2022) Yaroslav Rakitskiy, difensore ucraino delloSan Pietroburgo ha chiesto e ottenuto la risoluzione contrattuale dal club russo, come segno di protesta dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Il giocatore, arrivato allonel 2019 dopo l’esperienza allo Shakhtar Donetsk, è perciò ora libero da ogni vincolo contrattuale con lo. Già schierato apertamente contro la, aveva chiesto di non giocare le ultime partite.– Rakitskiy Di seguito le parole riportate sui canali ufficiali del club russo: “A causa di una difficile situazione familiare, il giocatore ha chiesto la risoluzione anticipata dele il club ha accettato la sua richiesta. Yaroslav Rakitskiy è arrivato allonel gennaio 2019, ha giocato 108 partite, segnato 7 ...

