Forse non è ancora giunta la sua ora

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Il contract signing è andato come doveva andare. Con Thunder Rosa che alza al cielo la cintura di campionessa femminile, dopo aver superato gli attacchi di Britt Baker e delle sue ragazze. Merito anche dell’aiuto di Mercedes Martinez, chiaro. Ma se c’è qualcosa che lascia questo segmento, seppur ben fatto, è che la sfidante non èpronta per essere al top della categoria. C’è una premessa da fare: Britt Baker ha già dato tutto quello che poteva dare nel primo regno da campionessa mondiale. Ha avuto tante sfidanti, ha ammazzato letteralmente la categoria, lasciandosi dietro macerie dalle quali poteva emergere solo Thunder Rosa. Non è un regno che verrà particolarmente ricordato, sebbene non siano mancati gli spunti e qualche buon match. Ma rimane la sensazione che si potesse fare molto di più. Quindi è giusto il passaggio di consegne? Sì e no. Sì, ...