Draghi compatta il Parlamento: via libera alla missione in Ucraina. L'occasione sprecata di Meloni (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ricordando quello del whatever it takes, costi quel che costi. "Finchè ho potuto ho cercato il dialogo. Ho sperato fino alla fine che si potesse evitare questa mostruosità. Non ci siamo riusciti ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ricordando quello del whatever it takes, costi quel che costi. "Finchè ho potuto ho cercato il dialogo. Ho sperato finofine che si potesse evitare questa mostruosità. Non ci siamo riusciti ...

Advertising

GiovanniErsilia : Notizia ANSA:Ucraina: Draghi ringrazia Camere,compatta condanna orrore. L'orrore sta proprio in questa compattezza!… - DeSantis1948 : Ucraina: Draghi ringrazia Camere,compatta condanna orrore - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Ucraina: Draghi ringrazia Camere,compatta condanna orrore - GianlucaRospi : In aula oggi il Presidente #Draghi riferisce nuovamente della situazione in Ucraina. Putin ci voleva divisi: ora l'… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Ucraina-Russia, Draghi compatta tutti. Anche Meloni va verso la linea dura con Mosca. Oggi Cdm vara la misura di aiuto… -