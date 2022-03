Vodafone lancia la piattaforma Digital Asset Broker (DAB) per l’Economy of Things (Di martedì 1 marzo 2022) MILANO – Ieri Vodafone ha lanciato Digital Asset Broker (DAB), una nuova piattaforma globale che consente a dispositivi connessi e verificati di effettuare transazioni senza interruzioni, in totale sicurezza, senza l’intervento umano ma al contempo con il pieno controllo del proprietario, come ad esempio ai veicoli elettrici di effettuare transazioni direttamente con i punti di ricarica. Ma andiamo per punti: Vodafone ha lanciato dunque una nuova piattaforma globale che porta il mondo dei dispositivi connessi a un livello superiore perché consente loro di fare transazioni tra loro per conto di un utente in totale sicurezza Si tratta di una nuova piattaforma globale di “Economy of Things”, la nuova ... Leggi su lopinionista (Di martedì 1 marzo 2022) MILANO – Ierihato(DAB), una nuovaglobale che consente a dispositivi connessi e verificati di effettuare transazioni senza interruzioni, in totale sicurezza, senza l’intervento umano ma al contempo con il pieno controllo del proprietario, come ad esempio ai veicoli elettrici di effettuare transazioni direttamente con i punti di ricarica. Ma andiamo per punti:hato dunque una nuovaglobale che porta il mondo dei dispositivi connessi a un livello superiore perché consente loro di fare transazioni tra loro per conto di un utente in totale sicurezza Si tratta di una nuovaglobale di “Economy of”, la nuova ...

