Verizon - Il 5G diventa sempre più realtà sulle strade americane

(Di martedì 1 marzo 2022) Tra svolta elettrica e crisi dei microchip (come ribadito qualche giorno fa anche nella Masterclass online di Quattroruote), la guida autonoma è passata un po' in secondo piano. Anche perché, più ancora delle auto supertecnologiche, servono infrastrutture in grado di far viaggiare in frazioni di secondo Terabyte di informazioni da e per i veicoli connessi: ovvero, serve la rete superveloce 5G, quella più volte annunciata per gli smartphone, e in fase di sperimentazione. E sul fronte automotive, i giganti della tecnologia non stanno a guardare. Tra questi, ancheCommunications, società americana nata nel 2000 eta uno dei leader mondiali nell'ambito nella fornitura tecnologia e servizi per la comunicazione (per dare un'idea, la "ditta" ha generato oltre 133,6 miliardi di dollari di ricavi nel 2021, offrendo servizi e soluzioni su reti e ...