Vecchie Glorie: parliamo di Simone Vergassola (Di martedì 1 marzo 2022) Giunti ad una nuova puntata di "Vecchie Glorie", ci si soffermerà sulla carriera di Simone Vergassola, ex centrocampista classe '76 che, dopo ave appeso gli scarpini al chiodo, si è dedicato alla vita da allenatore, facendo – attualmente – da vice al Bari. Se si pensa all'ex calciatore ligure, subito vengono in mente le sue buone annate in Serie A con il Siena, durante le quali si è affermato a grandi livelli, diventando capitano del club e beniamino dei tifosi. Per questo – soprattutto – Vergassola si merita un posto in questa speciale rubrica. Simone Vergassola: i primi anni Dopo aver raccontato la storia di Francesco Cozza e dei fratelli Cannavaro (per la rubrica "La famiglia nel pallone") ecco un altro articolo che mira a valorizzare la carriera di un ex ...

