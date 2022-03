Ucraina: Prefettura Pavia, '4.400 gli ucraini residenti, prepariamo accoglienza diffusa' (Di martedì 1 marzo 2022) Milano 1 mar. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di ieri il prefetto di Pavia Paola Mannella ha presieduto una riunione ristretta del Consiglio territoriale dell'immigrazione con l'obiettivo di approntare le misure di prima accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra, che giungeranno nella provincia lombarda. Si prevede - fa sapere una nota della Prefettura - prevalentemente l'arrivo di famiglie, in particolare di donne e bambini. Nella provincia di Pavia sono residenti circa 4.400 cittadini ucraini, che si legge nella nota - "presumibilmente richiameranno i familiari in fuga. In considerazione della rilevante presenza della comunità Ucraina nella nostra provincia, è stata prevista una forma di accoglienza ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Milano 1 mar. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di ieri il prefetto diPaola Mannella ha presieduto una riunione ristretta del Consiglio territoriale dell'immigrazione con l'obiettivo di approntare le misure di primadei cittadiniin fuga dalla guerra, che giungeranno nella provincia lombarda. Si prevede - fa sapere una nota della- prevalentemente l'arrivo di famiglie, in particolare di donne e bambini. Nella provincia disonocirca 4.400 cittadini, che si legge nella nota - "presumibilmente richiameranno i familiari in fuga. In considerazione della rilevante presenza della comunitànella nostra provincia, è stata prevista una forma di...

Advertising

BeppeSala : Ci siamo messi immediatamente in contatto con la Prefettura e con diverse realtà del terzo settore che da tempo son… - ilGiunco : Guerra in Ucraina, incontro con la #Prefettura per gestire l'emergenza. Il #Comune: «Pronti ad accogliere i rifugia… - GrossetoNotizie : Guerra in Ucraina, vertice in Prefettura. Il sindaco: “Pronti ad accogliere rifugiati” - Torrechannelit : Napoli-Crisi Ucraina: tavolo in Prefettura - cecizntno : RT @RobertoDipiazza: Il @ComunediTrieste si sta organizzando per dare ospitalità a bambini e donne che fuggono dall’Ucraina. Ho già preso c… -