**Ucraina: Camera approva risoluzione bipartisan** (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Via libera dell'Aula della Camera alla risoluzione bipartisan sul conflitto in Ucraina con 520 voti favorevoli. La risoluzione è stata votata per parti, su alcune registrando l'unanimità ma su alcuni passaggi, come sul punto 3 relativo all'invio di mezzi militari, diversi voti contrari.

