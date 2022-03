Stasera tutto è Possibile | svelati gli ospiti di stasera | martedì 1 marzo

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 1 marzo 2022)su Rai2 a partire dalle 21:20 circa andrà in onda il terzo appuntamento dal tema Una notte al Museo di: il game show condotto da Stefano De Martino. Chi sono glidella terza puntata diè tratto dal format Anything Goes e festeggia 10 anni dalla sua nascita. In occasione della puntata di, in onda su Rai2, glisono: Elettra Lamborghini, Valeria Graci, Ema Stokholma, Emanuele Filiberto, Saverio Raimondo e l’imitatore Claudio Lauretta. A loro si uniscono gli ...