Scritte minatorie contro la sorella di Zaniolo a scuola | “Traditore ti picchiamo Spezia non dimentica” FOTO

(Di martedì 1 marzo 2022) Un brutto episodio coinvolge Nicolòe suaBenedetta dopo il rigore concesso alla Roma sul campo delloper un calcio evidente di Maggiore ai danni del classe 1999 romanista in area. Nei bagni delladella più piccola di casa, sono comparse: “, tiquando vogliamo”; “”, “Pur di fare il romanista, hai disonorato la tua città, stai attento.non“. E ancora: “uomo di m****”, “Odio“. Ladel calciatore ha denunciato tutto sui social: “Misà che i piccoli uomini siete voi, curatevi dall’odio e ...

Sportface.it

"Trovavo lesui muri vicino a casa, nella discesa verso la metro: 'Calabresi assassino', '... Come? "Faceva sparire le lettere, i giornali in cui si parlava di lui. Mi diede delle ...... "La mia sincera vicinanza per lericevute. A chi si muove nel buio dell'inciviltà, il disprezzo che meritano i vigliacchi".Il primo cittadino rompe il silenzio con una nota sulla pagina del Comune di Tortolì, dove chiarisce ai cittadini il suo pensiero ...Lnzuola bianche con i cognomi del sindaco e del responsabile dell’Area Governo del Territorio, accompagnati da una croce.