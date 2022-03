Rifugiati: Viminale-Unhcr, arrivati in Italia 99 rifugiati e richiedenti asilo evacuati dalla Libia (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) – Un gruppo di 99 rifugiati e richiedenti asilo vulnerabili è stato evacuato nella notte dalla Libia verso l’Italia. Si tratta del primo volo di evacuazione del 2022, organizzato grazie al lavoro congiunto di Unhcr, Agenzia Onu per i rifugiati, i Ministeri dell’Interno e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Italiani e Inmp (Istituto Nazionale per la Migrazione e la Povertà).Con il perdurare della crisi in Libia, l’Italia e l’Unhcr continuano gli sforzi per assistere i rifugiati vulnerabili a lasciare il paese. Le persone evacuate ieri provengono da Eritrea, Etiopia, Somalia, ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) – Un gruppo di 99vulnerabili è stato evacuato nella notteverso l’. Si tratta del primo volo di evacuazione del 2022, organizzato grazie al lavoro congiunto di, Agenzia Onu per i, i Ministeri dell’Interno e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionaleni e Inmp (Istituto Nazionale per la Migrazione e la Povertà).Con il perdurare della crisi in, l’e l’continuano gli sforzi per assistere ivulnerabili a lasciare il paese. Le persone evacuate ieri provengono da Eritrea, Etiopia, Somalia, ...

Advertising

Viminale : Dalla #Libia 99 rifugiati e richiedenti asilo vulnerabili in #Italia con volo umanitario organizzato da… - worming_global : RT @Viminale: Dalla #Libia 99 rifugiati e richiedenti asilo vulnerabili in #Italia con volo umanitario organizzato da #ministeroInterno, @U… - TV7Benevento : Rifugiati: Viminale-Unhcr, arrivati in Italia 99 rifugiati e richiedenti asilo evacuati dalla Libia -… - MatteoScaglion2 : RT @Viminale: Dalla #Libia 99 rifugiati e richiedenti asilo vulnerabili in #Italia con volo umanitario organizzato da #ministeroInterno, @U… - Perdukistan : RT @UNHCRItalia: Arrivati nella notte 99 rifugiati e richiedenti asilo evacuati dalla Libia - L'impegno dell'Italia per i rifugiati continu… -