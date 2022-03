Milan-Inter, Marotta: “Derby che conta molto, crediamo in Lautaro e deve trovare il gol” (Di martedì 1 marzo 2022) “Questo Derby conta molto, è una semifinale di una competizione a cui l’Inter tiene molto. Aldilà dell’aspetto campanilistico, cercheremo di fare qualcosa di positivo in vista di una qualificazione. Fair play finanziario? I tifosi possono stare molto tranquilli, si tratta di un’osservazione da parte dei vertici dell’Uefa, che ha come monitoraggio decine di club europei appartenenti alle maggiori leghe, alla luce delle conseguente del Covid-19. I punti a disposizione in campionato sono ancora molti, dobbiamo avere un’asticella alta e non dobbiamo aver paura di essere ambiziosi; vogliamo esserci per lo Scudetto sino alla fine. La Juventus lotta anche per lo Scudetto, non è un fatto straordinario, sarebbe straordinario se non lottasse. Non possiamo inoltre sottovalutare il valore del ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) “Questo, è una semifinale di una competizione a cui l’tiene. Aldilà dell’aspetto campanilistico, cercheremo di fare qualcosa di positivo in vista di una qualificazione. Fair play finanziario? I tifosi possono staretranquilli, si tratta di un’osservazione da parte dei vertici dell’Uefa, che ha come monitoraggio decine di club europei appartenenti alle maggiori leghe, alla luce delle conseguente del Covid-19. I punti a disposizione in campionato sono ancora molti, dobbiamo avere un’asticella alta e non dobbiamo aver paura di essere ambiziosi; vogliamo esserci per lo Scudetto sino alla fine. La Juventus lotta anche per lo Scudetto, non è un fatto straordinario, sarebbe straordinario se non lottasse. Non possiamo inoltre sottovalutare il valore del ...

