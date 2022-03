Manchester United: scelto l'attaccante in caso di partenza di Ronaldo (Di martedì 1 marzo 2022) Il rendimento di Cristiano Ronaldo con il Manchester United non sta avendo l'impatto che il club sperava. Il fuoriclasse portoghese, dal... Leggi su calciomercato (Di martedì 1 marzo 2022) Il rendimento di Cristianocon ilnon sta avendo l'impatto che il club sperava. Il fuoriclasse portoghese, dal...

Advertising

G_Castelhano : Anderson batendo penalti decisivo pro Manchester United - DiavolerieRN : @tiapaganoni C’era il mercato invernale. C’era un uscita dal Manchester United un giocatore che nel calcio organizz… - lucas_melo___ : @TNTSportsBR Manchester United, sem clubismo - delinquentweet : E tra l'altro, alla voce 'tiri in porta' le statistiche fanno registrare: Peterborough United 1 Manchester City 0 STOP THE COUNT - delinquentweet : Oh, intanto in FA Cup il Peterborough United è riuscito a non prendere gol nel primo tempo dal Manchester City. Cr… -