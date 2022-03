L'ucraino Mykolenko contro il capitano della Russia Dzyuba: 'Uccidono i civili e tu taci, bastardo! Morirai in un buco' (Di martedì 1 marzo 2022) Il difensore dell’Everton e della nazionale ucraina Vitaliy Mykolenko con una stories su Instagram ha attaccato duramente il centravanti... Leggi su calciomercato (Di martedì 1 marzo 2022) Il difensore dell’Everton enazionale ucraina Vitaliycon una stories su Instagram ha attaccato duramente il centravanti...

Advertising

AMinghetti : RT @cmdotcom: L'ucraino Mykolenko contro il capitano della Russia Dzyuba: 'Uccidono i civili e tu taci, bastardo! Morirai in un buco' http… - mr_kubra : RT @cmdotcom: L'ucraino Mykolenko contro il capitano della Russia Dzyuba: 'Uccidono i civili e tu taci, bastardo! Morirai in un buco' http… - cmdotcom : L'ucraino Mykolenko contro il capitano della Russia Dzyuba: 'Uccidono i civili e tu taci, bastardo! Morirai in un b… - ColucciLc : RT @sportli26181512: Guerra in Ucraina: Zinchenko abbraccia Mykolenko, poi le lacrime. VIDEO: Il pre-partita di Everton-Manchester City è s… - sportli26181512 : Guerra in Ucraina: Zinchenko abbraccia Mykolenko, poi le lacrime. VIDEO: Il pre-partita di Everton-Manchester City… -