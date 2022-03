Lotta scudetto, Sconcerti: «Napoli chance in più nella corsa con Inter e Milan. È la più regolare» (Di martedì 1 marzo 2022) Il giornalista Sconcerti ha messo il Napoli come favorito nella Lotta scudetto Il giornalista Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, ha analizzato la corsa scudetto mettendo il Napoli come favorito. L’ANALISI – «Il Napoli è stato fino a oggi la squadra più regolare. Non ha avuto crisi di gioco, è riuscito anzi a moltiplicare i nuovi titolari quando quelli veri mancavano. È corretto darle una chance in più nella corsa con Milan e Inter perché gioca bene in modo stabile, anche quando non è in giornata. E ha dall’inizio la miglior difesa del campionato. Il Napoli è spesso bello ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) Il giornalistaha messo ilcome favoritoIl giornalista Mario, sulle pagine del Corriere della Sera, ha analizzato lamettendo ilcome favorito. L’ANALISI – «Ilè stato fino a oggi la squadra più. Non ha avuto crisi di gioco, è riuscito anzi a moltiplicare i nuovi titolari quando quelli veri mancavano. È corretto darle unain piùconperché gioca bene in modo stabile, anche quando non è in giornata. E ha dall’inizio la miglior difesa del campionato. Ilè spesso bello ...

