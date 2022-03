La soprano russa Anna Netrebko dà forfait: non canterà alla Scala di Milano (Di martedì 1 marzo 2022) La cantante ha annunciato che non prenderà parte alla prima di "Adriana Lecouvreur" prevista per il 9 marzo. "Mi oppongo alla guerra. Ma non è giusto che gli artisti siano costretti a denunciare la propria patria". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 1 marzo 2022) La cantante ha annunciato che non prenderà parteprima di "Adriana Lecouvreur" prevista per il 9 marzo. "Mi oppongoguerra. Ma non è giusto che gli artisti siano costretti a denunciare la propria patria". L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

lemonfromRome : @mariolavia La pubblica abiura è una eredità staliniana. Parliamo anche della cacciata del soprano. Solo perché russa. - infoitcultura : La soprano russa Anna Netrebko dà forfait: non canterà alla Scala di Milano - Massimi06250625 : SOPRANO RUSSA SCHIAFFEGGIA SALA E LASCIA SCALA: NON DENUNCIO LA MIA PATRIA - Massimi06250625 : Soprano russa schiaffeggia Sala e lascia Scala: non denuncio la mia Patria - alessandrarufi1 : RT @AlessandroCochi: Si annulla corso universitario su Dostoevskij, si minaccia di buttare giù la sua statua a Firenze, si sospende la sopr… -