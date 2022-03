Inzaghi: “Nelle ultime partite ci è successo per un motivo! Con il Milan pareggio giusto” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Finisce 0-0 il primo round tra Milan e Inter, che si giocheranno l’accesso alla finale nel match di ritorno in programma ad aprile. Al termine del match, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le sue parole: “Stasera entrambe le squadre sono state meno brillanti, le partite sono fatte di episodi e stasera è stata una partita bloccata. È stata una stracittadina meno spettacolare ma c’era tanto in palio e non dobbiamo dimenticare che la qualificazione si giocherà su 180 minuti. È stato un pari giusto, ad aprile dovremo vincere perché vogliamo la finale per conquistare un altro trofeo. Simone Inzaghi, Inter, Getty ImagesInzaghi si è poi soffermato sul momento di difficoltà della sua squadra: “Penso che il nostro calo sia ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 2 marzo 2022) Finisce 0-0 il primo round trae Inter, che si giocheranno l’accesso alla finale nel match di ritorno in programma ad aprile. Al termine del match, il tecnico nerazzurro Simoneè intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le sue parole: “Stasera entrambe le squadre sono state meno brillanti, lesono fatte di episodi e stasera è stata una partita bloccata. È stata una stracittadina meno spettacolare ma c’era tanto in palio e non dobbiamo dimenticare che la qualificazione si giocherà su 180 minuti. È stato un pari, ad aprile dovremo vincere perché vogliamo la finale per conquistare un altro trofeo. Simone, Inter, Getty Imagessi è poi soffermato sul momento di difficoltà della sua squadra: “Penso che il nostro calo sia ...

