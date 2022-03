Guerra Ucraina-Russia, Zelensky a Biden: “Non è film, faccia discorso utile” (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Dopo l’invasione della Russia in Ucraina e lo scoppio della Guerra, Joe Biden usi il discorso sullo Stato dell’Unione, che pronuncerà questa notte a Washington, per lanciare un messaggio “utile” per l’Ucraina. E’ questo l’appello che Volodymyr Zelensky lancia al presidente americano nell’intervista rilasciata alla Cnn ed altre testate nel bunker di Kiev da dove sta guidando la resistenza Ucraina all’invasione russa. “E’ una situazione molto grave, non sono in un film, non sono io ad essere iconico, ma l’Ucraina – ha detto ancora il presidente ucraino che è un ex attore, riferendosi al fatto che i suoi video da presidente combattente sono diventati virali -. L’Ucraina è ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Dopo l’invasione dellaine lo scoppio della, Joeusi ilsullo Stato dell’Unione, che pronuncerà questa notte a Washington, per lanciare un messaggio “” per l’. E’ questo l’appello che Volodymyrlancia al presidente americano nell’intervista rilasciata alla Cnn ed altre testate nel bunker di Kiev da dove sta guidando la resistenzaall’invasione russa. “E’ una situazione molto grave, non sono in un, non sono io ad essere iconico, ma l’– ha detto ancora il presidente ucraino che è un ex attore, riferendosi al fatto che i suoi video da presidente combattente sono diventati virali -. L’è ...

