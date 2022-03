Guerra Ucraina, oggi Draghi in Parlamento per motivare l'invio di armi (Di martedì 1 marzo 2022) Il Consiglio dei ministri ha predisposto dei fondi per i profughi e per fornire aiuti militari all'Ucraina. Provvedimento anche per diversificare l'energia in caso di situazione critica con il ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 1 marzo 2022) Il Consiglio dei ministri ha predisposto dei fondi per i profughi e per fornire aiuti militari all'. Provvedimento anche per diversificare l'energia in caso di situazione critica con il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - Dory79898012 : RT @MarcoRizzoPC: Sono in corso i negoziati e il governo Draghi che fa? Pensa bene di buttare benzina sul fuoco spedendo missili e mitragli… - gingkoedizioniV : RT @TizianaFerrario: Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abbiam… -