Fiorentina-Juventus | Allegri | “Problema è la guerra | non Vlahovic Devo valutarlo”

"Per l'intelligenza e la cultura dei tifosi fiorentini, domani sera dovrà essere una serata di calcio. Vlahovic è e sarà sempre riconoscente alla città di Firenze, alla Fiorentina. Le cose preoccupanti non sono la partite di calcio, in questo momento lo sono altre cose come la guerra. La Fiorentina ha un allenatore bravo, che gli ha dato un gioco aggressivo, bello, mentre la Juventus ha voglia di arrivare in finale. Sarà una bella serata di sport". Lo ha detto l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina. Ma una presenza dal 1? del grande ex non è scontata: "Lo valuto. In questo momento la squadra è più in fiducia. Vlahovic ha ...

