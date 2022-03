Elisabetta Canalis, flop per il suo programma 'Vite da copertina': chiuso in anticipo (Di martedì 1 marzo 2022) Vite da ... flop . Il programma condotto da Elisabetta Canalis , 'Vite da copertina' su Tv8, è stato chiuso in anticipo. Come riporta Davide Maggio, l'ultima puntata del format, andata in onda lo ... Leggi su leggo (Di martedì 1 marzo 2022)da .... Ilcondotto da, 'da' su Tv8, è statoin. Come riporta Davide Maggio, l'ultima puntata del format, andata in onda lo ...

Advertising

rep_genova : Liguria, si allarga la polemica sullo spot di Elisabetta Canalis 'Troppo 245 mila euro per 60 secondi di spot'. La… - DaniMoni72 : RT @rep_genova: Regione Liguria, si allarga la polemica sullo spot di Elisabetta Canalis 'Troppo 245 mila euro per 60 secondi di spot' [agg… - rep_genova : Regione Liguria, si allarga la polemica sullo spot di Elisabetta Canalis 'Troppo 245 mila euro per 60 secondi di sp… - ParliamoDiNews : Elisabetta Canalis fa flop: chiuso il suo programma Vite da copertina #elisabettacanalis - rep_genova : Regione Liguria, si allarga la polemica sullo spot di Elisabetta Canalis 'Troppo 245 mila euro per 60 secondi di sp… -