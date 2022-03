Corona, Sophie e l’amore per Alessandro: interviene la madre della modella (Di martedì 1 marzo 2022) Corona e Sophie hanno avuto una storia poco prima che lei entrasse nella casa di Cinecittà. Poco prima della diretta la notizia ha fatto il giro del web. ma a difendere la storia tra la modella e Basciano è intervenuta la madre di Sophie Si è diffusa rapidamente la notizia che Sophie e Fabrizio Corona hanno avuto una storia. Prima sul web, poi al Grande Fratello Vip dove ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato alla coppia Sophie e Alessandro le foto e l’intervista di Fabrizio Corona sulle pagine di Chi in uscita domani. Insieme alla coppia Signorini ha letto alcuni passaggi dell’intervista, dove Fabrizio ha dichiarato che Sophie sarebbe ancora innamorata di lui e che Basciano non ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 marzo 2022)hanno avuto una storia poco prima che lei entrasse nella casa di Cinecittà. Poco primadiretta la notizia ha fatto il giro del web. ma a difendere la storia tra la moe Basciano è intervenuta ladiSi è diffusa rapidamente la notizia chee Fabriziohanno avuto una storia. Prima sul web, poi al Grande Fratello Vip dove ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato alla coppiale foto e l’intervista di Fabriziosulle pagine di Chi in uscita domani. Insieme alla coppia Signorini ha letto alcuni passaggi dell’intervista, dove Fabrizio ha dichiarato chesarebbe ancora innamorata di lui e che Basciano non ...

GrandeFratello : Il rapporto tra Sophie e Fabrizio Corona. 'Sono qui e ti aspetto'... queste sono le parole di Fabrizio, in un'inter… - GrandeFratello : Sophie ha modo di commentare le sue foto con Fabrizio Corona... una storia totalmente archiviata? Di certo, in Ales… - 361_magazine : Corona e Sophie hanno avuto una storia poco prima che lei entrasse nella casa di Cinecittà. Prima della diretta la… - RealGossipland : Giacomo Urtis smaschera Sophie Codegoni: racconta dettagli del suo rapporto con Corona. I DETTAGLI QUI… - AmoreSognatore : @BPrimavori @Roma44362916 bel botta per Sophie ieri sera sia la vicenda Corona ma soprattutto per l'uscita di Ale i… -