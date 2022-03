Conflitto in Ucraina: il Comune di Peschiera Borromeo avvia la raccolta solidale dei beni di prima necessità (Di martedì 1 marzo 2022) I cittadini potranno donare beni di prima necessità portandoli in Sala Matteotti da martedì 1 a mercoledì 2 marzo. Già arrivate tantissime donazioni. Quanto raccolto sarà indirizzato al campo profughi ai confini con l’Ucraina. Leggi su 7giorni.info (Di martedì 1 marzo 2022) I cittadini potranno donaredinecessità portandoli in Sala Matteotti da martedì 1 a mercoledì 2 marzo. Già arrivate tantissime donazioni. Quanto raccolto sarà indirizzato al campo profughi ai confini con l’

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - luigidimaio : Appena arrivato ad Algeri per incontrare il mio omologo e le più alte cariche algerine. Discuteremo del rafforzamen… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Ai cittadini italiani che sono preoccupati per le conseguenze di questo conflitto, voglio dire ch… - geekeconomist : RT @Palazzo_Chigi: #Ucraina, Draghi: Ai cittadini italiani che sono preoccupati per le conseguenze di questo conflitto, voglio dire che il… - 4maipiu4 : RT @byoblu: #Putin ha più volte ribadito che il suo intento è quello di #denazificare l'Ucraina. La presenza di gruppi nazisti è sempre sta… -