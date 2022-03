Bobo Vieri consiglia Osimhen: “Se lo farà, segnerà di più” (Di martedì 1 marzo 2022) Il Napoli in questa stagione ha finalmente trovato in Osimhen il suo bomber principe. Il nigeriano, nonostante il lungo infortunio che l’ha tenuto ai box, ad oggi è il catalizzatore del gioco offensivo del Napoli. L’ex attaccante dell’Inter, Christian Vieri, è intervenuto a BoboTv nella cui ha lasciato alcune dichiarazioni proprio riguardo Victor Osimhen. Di seguito quanto riportato: Victor Osimhen, Napoli-Salernitana“Lui calcia sempre mirando il primo palo, invece deve tirare sul secondo. Siccome è un grande calciatore gli dico che nel momento in cui si trova davanti alla porta deve calciare in diagonale, non sul primo palo. Non si calcia mai sul primo palo. Metterà a segno molti più gol se comincerà a calciare in diagonale”. Leggi su spazionapoli (Di martedì 1 marzo 2022) Il Napoli in questa stagione ha finalmente trovato inil suo bomber principe. Il nigeriano, nonostante il lungo infortunio che l’ha tenuto ai box, ad oggi è il catalizzatore del gioco offensivo del Napoli. L’ex attaccante dell’Inter, Christian, è intervenuto aTv nella cui ha lasciato alcune dichiarazioni proprio riguardo Victor. Di seguito quanto riportato: Victor, Napoli-Salernitana“Lui calcia sempre mirando il primo palo, invece deve tirare sul secondo. Siccome è un grande calciatore gli dico che nel momento in cui si trova davanti alla porta deve calciare in diagonale, non sul primo palo. Non si calcia mai sul primo palo. Metterà a segno molti più gol se comincerà a calciare in diagonale”.

