Adesso sappiamo quando il OnePlus 10 Pro arriverà in Europa (Di martedì 1 marzo 2022) Il OnePlus 10 Pro arriverà in Europa per la fine di marzo, espandendo il raggio d’azione dei prodotti di casa OnePlus anche in mercati finora inesplorati (per la prima volta in America del Sud da quando tutto ha avuto inizio). Come riportato dal forum ufficiale del produttore cinese, l’OEM agirà quest’anno come brand indipendente di Oppo, condividendo diverse tecnologia, tra cui quella implementata da Hasselblad per la fotocamera, o per il sistema di ricarica. Le novità interessano anche l’ottimizzazione delle performance nel corso delle sessioni di gioco: ci riferimento a HyperBoost Gaming Engine, che include GPA Frame Stabilizer, O-Sync, GPU Load Control (gli appassionati del mondo videoludica sanno bene di cosa parliamo, non serve dilungarsi oltre sull’argomento per capire le potenzialità del ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Il10 Proinper la fine di marzo, espandendo il raggio d’azione dei prodotti di casaanche in mercati finora inesplorati (per la prima volta in America del Sud datutto ha avuto inizio). Come riportato dal forum ufficiale del produttore cinese, l’OEM agirà quest’anno come brand indipendente di Oppo, condividendo diverse tecnologia, tra cui quella implementata da Hasselblad per la fotocamera, o per il sistema di ricarica. Le novità interessano anche l’ottimizzazione delle performance nel corso delle sessioni di gioco: ci riferimento a HyperBoost Gaming Engine, che include GPA Frame Stabilizer, O-Sync, GPU Load Control (gli appassionati del mondo videoludica sanno bene di cosa parliamo, non serve dilungarsi oltre sull’argomento per capire le potenzialità del ...

Advertising

IlMarinaio5 : @ladyonorato Bene bene, adesso sappiamo da che parte stai. - paolovarsi1 : RT @AxlGuidato: Non solo sappiamo che l’mRNA Pfizer / BioNTech si incorpora nel DNA umano, adesso abbiamo anche i tempi: SEI ORE… - rifleplan : RT @AxlGuidato: Non solo sappiamo che l’mRNA Pfizer / BioNTech si incorpora nel DNA umano, adesso abbiamo anche i tempi: SEI ORE… - ohitu11 : @Gennaro53861815 @meprohibeat Fai un video sulla strada dove ti trovi adesso, in cui dici che mi picchi e vengo dir… - Ruby_Mustang : RT @AxlGuidato: Non solo sappiamo che l’mRNA Pfizer / BioNTech si incorpora nel DNA umano, adesso abbiamo anche i tempi: SEI ORE… -