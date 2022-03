“A me non lo dici”. GF Vip, Katia Ricciarelli tuona in diretta: le scuse non bastano. Scontro in studio (Di martedì 1 marzo 2022) Ne abbiamo parlato a lungo di Katia Ricciarelli e le offese (esterne) ricevute da Clarissa Selassié. Abbiamo anche fatto notare la condanna senza scusanti di Alfonso Signorini che nella diretta del 28 febbraio ha voluto in qualche modo sistemare. Il padrone di casa del GF Vip infatti, ha voluto far parlare la cantante lirica con Manila e Miriana ed ha anche mandato in onda una lettera che Clarissa ha scritto per Katia Ricciarelli. Alfonso ha detto al pubblico: “Clarissa ha fatto delle dichiarazioni molto pesanti, che io ho subito condannato. Non ci si può rivolgere in quei termini, soprattutto se c’è una persona che è una signora”. “Mi dispiace ma è così, non è ammissibile – ha detto il conduttore – Con le persone di una certa età in particolare bisogna avere un riguardo. Adesso però Clarissa ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Ne abbiamo parlato a lungo die le offese (esterne) ricevute da Clarissa Selassié. Abbiamo anche fatto notare la condanna senza scusanti di Alfonso Signorini che nelladel 28 febbraio ha voluto in qualche modo sistemare. Il padrone di casa del GF Vip infatti, ha voluto far parlare la cantante lirica con Manila e Miriana ed ha anche mandato in onda una lettera che Clarissa ha scritto per. Alfonso ha detto al pubblico: “Clarissa ha fatto delle dichiarazioni molto pesanti, che io ho subito condannato. Non ci si può rivolgere in quei termini, soprattutto se c’è una persona che è una signora”. “Mi dispiace ma è così, non è ammissibile – ha detto il conduttore – Con le persone di una certa età in particolare bisogna avere un riguardo. Adesso però Clarissa ...

