Wta Lione 2022 | programma | orari e ordine di gioco martedì 1 marzo con Giorgi | Cocciaretto e Trevisan

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Ildial torneo Wta di. Saranno ben tre le tenniste azzurre impegnate in Francia, che faranno il loro esordio nel torneo. La prima è Camila, testa di serie numero uno, impegnata sul Court Central contro la beniamina di casa Garcia. Le altre due sono invece Elisabettae Martinae si sfideranno tra di loro in un derby a tinte azzurre. Di seguito, gliitaliani e l’didi giornata.MARTEDI’ 1Court Central A partire dalle ore 11:30 – Bolkvadze vs (2) Cirstea A seguire – Mladenovic vs (8) Zhang Non prima delle ore 15:30 – (1)vs Garcia Non prima delle ...

Advertising

sportface2016 : #WtaLione 2022: programma, orari e ordine di gioco martedì 1 marzo con #Giorgi, #Cocciaretto e #Trevisan - infoitsport : WTA 250 Lione: I risultati con il dettaglio del Day 1. Jasmine Paolini approda al secondo turno - infoitsport : WTA Lione 2022, Jasmine Paolini con grinta batte in rimonta Bara e approda agli ottavi di finale - infoitsport : Wta Lione 2022, grinta Paolini: rimonta Bara e guadagna gli ottavi di finale - infoitsport : Giorgi-Garcia in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Lione 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Wta Lione

Camila, n.1 del seeding, esordirà domani contro la temibile padrona di casa transalpina Caroline Garcia per poi affrontare eventualmente al secondo turno un derby tutto italiano con una tra Martina ...TENNIS - Jasmine Paolini affrontava la rumena Irina Bara (ex - CT Lucca Vicopelago) nei 16esimi di finale del torneo250 di, in Francia. Perduto il primo set 6 - 4 la 26enne tennista lucchese (testa di serie numero 5 del tabellone e numero 44 al mondo) ha vinto il secondo 7 a 5. Nel terzo e decisivo set ...Il montepremi e il prize money del Wta 250 di Lione 2022, torneo di scena sul cemento transalpino. Presenti le azzurre Camila Giorgi e Jasmine Paolini: soldi e punti del ranking ...Avvio di stagione in chiaroscuro per Camila Giorgi, che può comunque ritenersi soddisfatta per il suo cammino a Melbourne in occasione del primo Slam dell'anno. La tennista marchigiana ha infatti ragg ...