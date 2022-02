Wta Lione 2022, grinta Paolini: rimonta Bara e guadagna gli ottavi di finale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Una Jasmine Paolini da battaglia rimonta Irina Bara e si prende gli ottavi di finale del torneo Wta 250 di Lione 2022 (indoor). Dopo quasi due ore e mezza di gioco, la toscana si è imposta con il punteggio di 4-6 7-5 6-3. Per lei si tratta della quarta vittoria stagionale, una bella iniezione di fiducia dopo i rimpianti della scorsa settimana in Qatar contro la belga Elise Mertens. Adesso Jasmine attenderà al prossimo round una tra la qualificata tedesca Tamara Korpatsch o la francese Ocean Dodin, giocatrice di casa particolarmente insidiosa su questi campi molto veloci. Quest’oggi Paolini è stata brava a venire a capo di un match in cui si è trovata sotto di un set. Nel secondo l’azzurra è salita facilmente sul 5-2 ma si è complicata la vita. La sua ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) Una Jasmineda battagliaIrinae si prende glididel torneo Wta 250 di(indoor). Dopo quasi due ore e mezza di gioco, la toscana si è imposta con il punteggio di 4-6 7-5 6-3. Per lei si tratta della quarta vittoria stagionale, una bella iniezione di fiducia dopo i rimpianti della scorsa settimana in Qatar contro la belga Elise Mertens. Adesso Jasmine attenderà al prossimo round una tra la qualificata tedesca Tamara Korpatsch o la francese Ocean Dodin, giocatrice di casa particolarmente insidiosa su questi campi molto veloci. Quest’oggiè stata brava a venire a capo di un match in cui si è trovata sotto di un set. Nel secondo l’azzurra è salita facilmente sul 5-2 ma si è complicata la vita. La sua ...

