Volley femminile, le migliori italiane della 21ma giornata di A1. Camilla Mingardi inarrestabile! (Di lunedì 28 febbraio 2022) Volley femminile, le migliori italiane della 21ma giornata di A1 PAOLA EGONU Solita prestazione di grande sostanza dell'opposta azzurra che in tre set totalizza 18 punti con il 59% di positività in attacco, un muro e, stranamente, nessun ace. CRISTINA CHIRICHELLA Benissimo a muro, un po' meno in attacco. La centrale azzurra risulta comunque decisiva nella vittoria di Novara a Roma con 11 punti di cui ben 5 muri. In attacco chiude con il 43%. MARTA BECHIS Dirige l'orchestra di Casalmaggiore come forse non mai in questa stagione. Per battere la capolista serve una grande regista e lei dimostra di esserlo. LUDOVICA GUIDI Implacabile quando viene chiamata in causa in attacco. Chiude la partita con 8 punti, il 78% in attacco ed un ace. Manca qualche muro ma la prova è ...

