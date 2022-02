Tiro a segno, Coppa del Mondo Cairo 2022: Paolo Monna manca di poco l’accesso alla semifinale nella pistola 10 metri (Di lunedì 28 febbraio 2022) La seconda giornata di gare alla tappa della Coppa del Mondo 2022 di Tiro a segno, in corso di svolgimento a Il Cairo, si è chiusa con il turno di qualificazioni della pistola maschile ad aria compressa dai 10m. Ecco come sono andate le cose sulle linee di sparo del poligono egiziano. Fra gli otto che accedono alle semifinali di domani, non ci sono italiani. A figurare nell’elenco sono invece: i russi Artem Chernousov (591/600) e Vadim Mukhametyanov (584), l’indiano Saurabh Chaudhary (584), il turco ?smail Kele? (584), il lettone Emils Vasermanis (583), i tedeschi Michael Schwald (582) e Robin Walter (582) e l’azero Ruslan Lunev (582). Un peccato per gli azzurri. Paolo Monna infatti ha chiuso in 13esima posizione, a ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) La seconda giornata di garetappa delladeldi, in corso di svolgimento a Il, si è chiusa con il turno di qualificazioni dellamaschile ad aria compressa dai 10m. Ecco come sono andate le cose sulle linee di sparo del poligono egiziano. Fra gli otto che accedono alle semifinali di domani, non ci sono italiani. A figurare nell’elenco sono invece: i russi Artem Chernousov (591/600) e Vadim Mukhametyanov (584), l’indiano Saurabh Chaudhary (584), il turco ?smail Kele? (584), il lettone Emils Vasermanis (583), i tedeschi Michael Schwald (582) e Robin Walter (582) e l’azero Ruslan Lunev (582). Un peccato per gli azzurri.infatti ha chiuso in 13esima posizione, a ...

