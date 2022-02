Tacchi a spillo e pantaloni di pelle: il canestro da 3 punti di Sidney Carter contro i pregiudizi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Abiti alla moda e Tacchi a spillo. Non siamo sulla passerella di una sfilata e nemmeno ad un party o durante uno shooting. Siamo sul parquet di un campo di basket, per la precisione di fronte alla panchina e quella che vedete non è una cheerleader o una tifosa scatenata, bensì la coach di una squadra femminile universitaria di pallacanestro, negli Stati Uniti. Ai molti critici che hanno contestato il suo abbigliamento per il giorno della partita Sydney Carter ha risposto affermando semplicemente che “le persone sono semplicemente a disagio con una donna di colore in una posizione di potere”. Il post e i commenti: “Inadeguata” Sidney Carter in panchina con le giocatrici di basket della squadra Texas A&M La vice-allenatore delle Texas A&M ha ricevuto un duro attacco per il look ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 28 febbraio 2022) Abiti alla moda e. Non siamo sulla passerella di una sfilata e nemmeno ad un party o durante uno shooting. Siamo sul parquet di un campo di basket, per la precisione di fronte alla panchina e quella che vedete non è una cheerleader o una tifosa scatenata, bensì la coach di una squadra femminile universitaria di palla, negli Stati Uniti. Ai molti critici che hanno contestato il suo abbigliamento per il giorno della partita Sydneyha risposto affermando semplicemente che “le persone sono semplicemente a disagio con una donna di colore in una posizione di potere”. Il post e i commenti: “Inadeguata”in panchina con le giocatrici di basket della squadra Texas A&M La vice-allenatore delle Texas A&M ha ricevuto un duro attacco per il look ...

