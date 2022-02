Strade Bianche 2022: programma, orari, tv, streaming. Dove vederla in chiaro (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sabato 5 marzo, data da segnare sul calendario, data in cui si corre una delle corse che ormai ha preso un posto insostituibile nel cuore di tutti gli appassionati: la Strade Bianche, corsa giunta alla sua sedicesima edizione. Il percorso è quello che abbiamo imparato a conoscere e ad amare, con i suoi 184 km dalla zona dello Stadio di Siena, fino a Piazza del Campo, passando per il finale con i già leggendari passaggi su Colle Pinzuto e alle Tolfe. I chilometri di sterrato saranno 63, divisi in 11 settori sparsi lungo tutto il percorso. Un percorso che negli sorsi anni ha regalato grandissimo spettacolo sin dalla primissime fasi e che non mancherà di farlo anche in questa edizione. Il vincitore dello scorso anno Mathieu Van der Poel purtroppo non sarà della partita a causa di un un infortunio da cui non è riuscito a recuperare del tutto. Come lui ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sabato 5 marzo, data da segnare sul calendario, data in cui si corre una delle corse che ormai ha preso un posto insostituibile nel cuore di tutti gli appassionati: la, corsa giunta alla sua sedicesima edizione. Il percorso è quello che abbiamo imparato a conoscere e ad amare, con i suoi 184 km dalla zona dello Stadio di Siena, fino a Piazza del Campo, passando per il finale con i già leggendari passaggi su Colle Pinzuto e alle Tolfe. I chilometri di sterrato saranno 63, divisi in 11 settori sparsi lungo tutto il percorso. Un percorso che negli sorsi anni ha regalato grandissimo spettacolo sin dalla primissime fasi e che non mancherà di farlo anche in questa edizione. Il vincitore dello scorso anno Mathieu Van der Poel purtroppo non sarà della partita a causa di un un infortunio da cui non è riuscito a recuperare del tutto. Come lui ...

